Grudzień 2023 w Redzie: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2023

Przegląd listopada 2023 w Redzie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o latach 80- tych, które rozbawią Cię do łez. Internauci na potęgę żartują z minionej epoki. Śmiech i nostalgia na memach 1.12.2023 Lata 80., epoka neonowych ubrań, ikonicznych filmów i kultowych hitów muzycznych, stanowią źródło niekończącej się inspiracji dla współczesnych twórców internetowych. Te śmieszne memy przenoszą nas w emocjonalną podróż do przeszłości, wypełnioną barwnymi wspomnieniami, które rozbawią do łez i wzruszą sentymentalnymi akcentami. Odkryj z nami, dlaczego memy z lat 80. stały się nieodłączną częścią internetowej rozrywki, łącząc w sobie nostalgię, śmiech i niezapomniane momenty tamtej dekady. 📢 Ile niedziel ma Adwent? Kiedy zaczyna się okres oczekiwania na Boże Narodzenie? Sięgamy po zwyczaje w tradycji ludowej Adwent to jeden z ważnych okresów w Kościele katolickim. Kalendarz wskazuje na koniec roku, jednak nie dla Katolików. Adwent 2023 rozpoczyna nowy rok liturgiczny i przygotowuje do świąt Bożego Narodzenia. W tym okresie będą odbywały się roraty. Przypominamy, kiedy zaczyna się Adwent, ile niedziel trwa, kiedy się kończy i jakie ma znaczenie. W tradycji ludowej doczekał się swoich zwyczajów, np. trąbienia na ligawach.

📢 Arka Gdynia - Lechia Gdańsk. Byliście na derbach Trójmiasta, które po 16 latach wygrali Żółto-Niebiescy? Znajdźcie siebie na zdjęciach Arka Gdynia wygrała z Lechią Gdańsk 1:0 w derbach Trójmiasta w Fortunie 1. Lidze. Po raz pierwszy w tym sezonie na trybunach gdyńskiego stadionu pojawili się kibice Arki, po zakończeniu bojkotu, a w sumie mecz obejrzało blisko 11,5 tysiąca fanów. Byliście na meczu Arki Gdynia z Lechią Gdańsk? Znajdźcie siebie na zdjęciach.

Prasówka grudzień Reda: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Redy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wystartował Jarmark Bożonarodzeniowy 2023! Wszystkie stoiska już otwarte aż do 23 grudnia Wielki gdański Jarmark Świąteczny to już tradycja. Niemal każde większe miasto w całej Polsce ma swoją wersję Jarmarku Bożonarodzeniowego, jednak ten w Gdańsku jest z pewnością jednym z najpiękniejszych i największych w Europie. Tegoroczny został oficjalnie otwarty 24 listopada i będziemy cieszyć się nim niemal do samych świąt.

📢 Przemysław Stolc, piłkarz Arki Gdynia: Gramy z największym wrogiem od lat. Lechii łatwo w Gdyni nie będzie Arka Gdynia zagra u siebie z Lechią Gdańsk w derbach Trójmiasta. Mecz będzie rozegrany w ramach rozgrywek Fortuny 1. Ligi. O derbach rozmawiamy z Przemysławem Stolcem, obrońcą Arki Gdynia, który jest wychowankiem Żółto-Niebieskich i opowiada m.in. czy czuje presję, o rywalizacji z Maksymem Chłaniem i ile znaczy dla niego mecz z Lechią. 📢 Finalistki Polska Miss Nastolatek 2023 w sesji świąteczno-noworocznej. Zobacz, jak się prezentują! Finał konkursu Polska Miss 2023 coraz bliżej. Pod koniec listopada Dolny Śląsk i Wrocław staną się prawdziwą stolicą piękna. Kandydatki z niecierpliwością czekają na Galę Finałową konkursu Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji. Finalistki wzięły udział w sesji świąteczno-noworocznej w kolekcji Moda For You. Zobacz, jak wyglądają najpiękniejsze nastolatki!

📢 Te bajki świąteczne są dla całej rodziny. Zobaczcie nasze propozycje na Boże Narodzenie 2023! Święta Bożego Narodzenia 2023 coraz bliżej, a tym samym czeka nas dużo długich zimowych wieczorów. To idealny czas, by obejrzeć bajki opowiadające o tym wyjątkowym czasie. Sprawdź nasze propozycje do obejrzenia całą rodziną! 📢 Robienie na drutach relaksuje jak joga. Zobacz, które gwiazdy dziergają w wolnej chwili. To nie tylko kobiety Robienie na drutach może być bardzo relaksujące, o czym wiedzą też gwiazdy. Dzierganie, które wielu osobom kojarzy się z babciami, jest popularnym zajęciem wśród aktorek, aktorów, piosenkarek, dziennikarek, a nawet wśród rodziny królewskiej. Zobacz, kto ze znanych osób robi na drutach. Możesz być zaskoczona!

📢 Arka Gdynia na derbach Trójmiasta z Lechią Gdańsk spodziewa się ponad dziesięciu tysięcy widzów. Klub z Gdańska z ofertą dla swoich fanów Trybuny stadionu w Gdyni zapełnią się w piątek (24.11, godz. 20.30) niemal w komplecie. To nowy obrazek w tym sezonie, bo fani Arki – domagając się zmian właścicielskich w klubie – bojkotowali mecze rozgrywane w Gdyni. Podczas derbów Trójmiasta z Lechią Gdańsk piłkarze Żółto-Niebieskich nie będą mogli narzekać na brak dopingu.

📢 Samochód wypadł z drogi między Redą a Wejherowem. Jedna osoba poszkodowana Samochód osobowy wypadł dziś przed południem z drogi na trasie między Wejherowem a Redą w stronę Rumi. Jego kierowca odniósł obrażenia i odwieziono go do szpitala. Zdarzenie spowodowało utrudnienia w ruchu, które udało się już usunąć. 📢 Piękne nastolatki będą walczyć o koronę podczas gali finałowej Polska Miss Nastolatek 2023! Zobacz zdjęcia kandydatek Już na koniec listopada Dolny Śląsk i Wrocław staną się stolicą piękna, a to za sprawą Gali Finałowej Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytuły Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji. 📢 Uroczystości pogrzebowe sekc. Bartosza Błyskala. Strażak utonął w trakcie akcji poszukiwawczej w Gdyni W Kościele pw. Św. Floriana w Kolbudach 8 listopada o godzinie 12:00 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe ś.p. Bartosza Błyskala. Nurek zginął tragicznie podczas akcji poszukiwawczej w Gdyni. Po mszy przeszedł kondukt żałobny na cmentarz w Lublewie Gdańskim.

📢 Arka wygrała derby Trójmiasta, ma lidera i zatańczyła Zorbę! Lechia walczyła, ale zabrakło atutów Derby Trójmiasta dla Arki Gdynia! Żółto-Niebiescy wygrali z Lechią Gdańsk 1:0, a zwycięskiego gola strzelił Michał Marcjanik z rzutu karnego. Arka po 16 latach doczekała się zwycięstwa w derbach i obroniła pozycję lidera tabeli Fortuny 1. Ligi. Przerwana została za to passa Lechii bez porażki, bo drużynie zabrakło atutów w ofensywie.

📢 Zagłębie Sosnowiec - Arka Gdynia. Żółto-Niebiescy wygrali po raz ósmy z rzędu i zostali nowym liderem! Dwa gole Karola Czubaka Arka Gdynia pokonała w Sosnowcu drużynę Zagłębia 3:1 w meczu Fortuny 1. Ligi, choć bramkę straciła już w 90 sekundzie spotkania. To wygrana pozwoliła drużynie z Gdyni zostać samodzielnym liderem tabeli. Trwa wyśmienita passa Żółto-Niebieskich, którzy wygrali już ósmy mecz z rzędu – sześć ligowych i dwa w Fortunie Pucharze Polski.

📢 Kiedy derby Arka Gdynia - Lechia Gdańsk? Poznaliśmy już oficjalny termin meczu w Fortunie 1. Lidze Derby Trójmiasta pomiędzy Arką Gdynia i Lechią Gdańsk elektryzują kibiców. Poznaliśmy już dokładny termin meczu zespołów z Gdyni i Gdańska w Fortunie 1. Lidze. Mecz pomiędzy Arką i Lechią zostanie rozegrany na stadionie w Gdyni 24 listopada, w piątek, o godzinie. 20.30. Transmisja ze spotkania w Polsacie Sport. 📢 Tych osób nie ma już wśród nas. Zobacz, kogo pożegnaliśmy w ostatnim czasie. Kogo wspominać będziemy w uroczystość Wszystkich Świętych? Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to wyjątkowe dni zadumy. Wtedy właśnie wspominamy naszych najbliższych, którzy odeszli. Przeglądamy zdjęcia, rozmawiamy o tych osobach, odwiedzamy groby. W ciągu minionych dwunastu miesięcy pożegnaliśmy wiele znakomitych postaci kina, teatru, świata nauki, polityki czy życia społecznego. Przypominamy sylwetki ważnych osób zarówno dla Pomorza, jak i Polski i całego świata.

