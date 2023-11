Przegląd prasy z października 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Redzie?

Kierowców czeka nowy podatek od samochodów. Ma to być opłata, która prawdopodobnie zostanie wprowadzona do końca 2024 roku. Od czego będzie zależeć jej wysokość?

Za oknem jesień w pełni ale jest coś, co może poprawić humor w te szare, chłodne wieczory. Wielkimi krokami zbliża się Halloween i imprezy, na które można będzie przebrać się za swoją ulubioną postać z horroru i nie tylko! W Gdańsku odbędą się legendarne Halloweenowe wydarzenia, na których nie może Was zabraknąć.

Sąd wydał Europejski Nakaz Aresztowania poszukiwanego Grzegorza Borysa - poinformowała prokuratura. W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym między Chwarznem a Karwinami w Gdyni, trwa obława na 44-letniego żołnierza Marynarki Wojennej. Policja prosi, by nie wchodzić do lasów w rejonie poszukiwań.

Pościg w powiecie wejherowskim za kierowcą w vw transporter. Policjanci próbowali zatrzymać samochód do kontroli, jednak szofer znaki zignorował i rzucił się do ucieczki. Mundurowi z drogówki w Wejherowie ruszyli w pościg i uciekiniera złapali. Okazało się, że 53-latek z powiatu wejherowskiego miał powody, by nie zatrzymywać się do kontroli. Mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie.