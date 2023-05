Prasówka 21.05.2023 z całego tygodnia w Redzie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Juwenalia, czyli święto wszystkich studentów w Gdańsku rozpoczynają się już 19 maja. Tegoroczna edycja potrwa dwa dni, a studenci i pozostali uczestnicy imprezy będą bawić się przy dźwiękach muzyki ośmiu artystów, którzy podbijają listy przebojów w Polsce. To jednak nie koniec atrakcji - zobaczcie, co jeszcze będzie się działo podczas tegorocznych Juwenaliów Gdańskich!

O niezrozumieniu funkcjonowania samorządu przez tych, którzy tymi samorządami kierują w rozmowie z pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości Andrzejem Jaworskim rozmawiał zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Bałtyckiego” Mariusz Leśniewski.

Kolejne licytacje komornicze na Pomorzu. Jakie nieruchomości można zakupić od komornika w maju i czerwcu 2023 r.? Trwają kolejne licytacje komornicze w województwie pomorskim. To świetna okazja do nabycia domu, mieszkania czy działki w niższej - okazyjnej cenie. Co trzeba zrobić aby wziąć udział w przetargu? Jak się okazuje, nie wszyscy mogą przystąpić do licytacji. Sprawdziliśmy wszystkie najważniejsze aspekty w przypadku tego typu transakcji. Zobacz, jakie nieruchomości można zakupić na Pomorzu od komornika w maju i czerwcu 2023 r.!