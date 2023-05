Prasówka 14.05.2023 z całego tygodnia w Redzie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Redy czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Redy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.05 a 13.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Redzie. Polecane miejsca w maju 2023”?

Przegląd tygodnia: Reda, 14.05.2023. 7.05 - 13.05.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Redzie. Polecane miejsca w maju 2023 Sprawdź, gdzie zjesz najpyszniejsze lody w Redzie. Sezon letni z pewnością się wszystkim z nimi kojarzy. Kiedy na zewnątrz jest gorąco i słonecznie, mogą okazać się najlepszym sposobem na ochłodę. Zobacz jak powstały i gdzie pojawiły się po raz pierwszy. Przejrzyj wizytówki w katalogu firm i dowiedz się, jakie smaki możesz znaleźć w lodziarniach w Redzie. 📢 Zlot Cadillaców w Inowrocławiu. Takie pięknie auta można było zobaczyć na placu przy ul. Wierzbińskiego [zdjęcia] W sobotę (13.05.2023) na placu przy ul. Wierzbińskiego w Inowrocławiu przyjechały Cadillaki. Auta legendarnej marki zachwyciły mieszkańców Inowrocławia.

📢 Szlakiem elektrowni wodnych Raduni. Dla piechurów, rowerzystów i kajakarzy | ZDJĘCIA Szlak elektrowni wodnych Raduni można pokonać pieszo i rowerowo oraz w części kajakiem. Można go dzielić na etapy, skracać.

Tygodniowa prasówka 14.05.2023: 7.05-13.05.2023 Reda: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Redzie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Odwiedź Steblewo. Tam są ruiny XIV-wiecznego gotyckiego kościoła | ZDJĘCIA,WIDEO To był największy gotycki ceglany kościół na Żuławach Gdańskich. Od 1945 roku nie ma dachu ani posadzki. Okazałe pozostałości współcześnie i tak robią wrażenie. Mowa o świątyni w Steblewie, w gminie Suchy Dąb.

📢 Książki z zakurzonej półki: Günter Grass, „Spotkanie w Telgte”. Huzarzy, muszkieterzy i poeci Powieść „Das Treffen in Telgte”, bo tak brzmi tytuł niemieckiego oryginału, wydana została w roku 1979 przez oficynę Luchterhand. Do polskich czytelników „Spotkanie w Telgte” trafiło w roku 1992 za pośrednictwem gdańskiego Wydawnictwa Oskar. Jest to, jak pisze w posłowiu tłumacz, Sławomir Błaut, jeden z najcelniejszych utworów Grassa, a zarazem - obok „Kota i myszy” - najkrótszy.

📢 Zadziwiająca atrakcja we Wrocławiu. Czym jest instalacja na Bulwarze „Fizyków”? Nietypowa atrakcja Wrocławia przyciąga swoim wyglądem. Na Bulwarze Zwierzynieckiego we Wrocławiu znajdują się ciekawa instalacja, która umożliwia rozmowę na odległość. Jeśli w najbliższym czasie planujesz odwiedzić Wrocław to warto wybrać się na spacer w okolice Bulwaru „Fizyków”. 📢 Dlaczego samodzielne zakupy są ważne dla rozwoju dziecka i jak wpływają na jego przyszłość? Na co dzień, my – dorośli, podejmujemy szereg decyzji. Samodzielnie wyznaczamy sobie prywatne i zawodowe cele, ustalamy jadłospis na każdy dzień i dobieramy grono najbliższych ludzi. Co ważne, kreujemy też własny styl, poprzez ubrania i ich kolorystykę. Dbałość o różne elementy życia i samodecydowanie daje nam poczucie wolności i spełnienia. Dlaczego więc nie pozwolić na to dzieciom? Tą ideą od lat kieruje się marka Vizir, która po raz szósty organizuje program „Ubrania od Serca”.

📢 Zwalcz mszyce w ogrodzie! Polecamy domowe, ale skuteczne opryski. Pomoże ocet, soda i roślinne preparaty, przydadzą się też żółte wstążki Mszyce to wyjątkowo popularne szkodniki. Atakują rośliny ogrodowe i balkonowe, ozdobne i użytkowe. Mszyce warto zwalczać, ale niekoniecznie trzeba od razu sięgać po „chemię”. Jest sporo naturalnych, skutecznych i tanich (a czasem wręcz darmowych) preparatów, które możemy stosować do oprysków przeciw mszycom. Warto też wykorzystać do pomocy wrogów tych owadów, czyli biedronki i złotooki. Polecamy skuteczne domowe metody na mszyce.

📢 Rumia. Kolizja na skrzyżowaniu ulic Floriana Ceynowy i Grunwaldzkiej | ZDJĘCIA Zdarzenie drogowe w Rumi. W środę, 10 maja 2023 r. przed godz. 17 doszło do kolizji na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Floriana Ceynowy. Jak informuje dyżurny straży pożarnej, na chwilę obecną brak utrudnień w ruchu pojazdów - obie ulice powinny już być przejezdne.

📢 Pięknie pachnie i łagodzi stres. Herbata z kwiatów bzu lilaka na kaszel, wątrobę i odporność. Poznaj przepis na pyszną herbatkę z bzu Lilak, bardziej znany jako bez, chociaż to jego błędna nazwa, nieodłącznie kojarzy nam się z majem i wiosną w rozkwicie. Jego piękny zapach umila spacery, a bukiety bzu lilaka wnoszą wiosnę do naszych domów. Lilak ma również właściwości zdrowotne, które można wykorzystać, przyrządzając herbatę z jego kwiatów. Ta działa ochronnie na wątrobę, usprawnia trawienie, uspokaja i łagodzi objawy infekcji, a także wzmacnia odporność. Zobacz, jakie jeszcze działanie ma lilak i wypróbuj przepis na herbatę z kwiatów bzu lilaka. 📢 Wejherowska Noc Muzeów 2023. Gdzie iść? Co warto zobaczyć w Wejherowie? | WIDEO, ZDJĘCIA, PROGRAM Wejherowska Noc Muzeów 2023 przypada na sobotę, 13 maja 2023 r. W jej ramach będzie można bezpłatnie zwiedzać muzea na terenie Wejherowa, a także wiele innych instytucji kulturalnych, które z tej okazji przygotowały ciekawy i bogaty program dla zwiedzających. W galerii możecie zobaczyć zdjęcia z poprzednich edycji Wejherowskich Nocy Muzeów.

📢 Co dalej z Mevo 2.0? Data uruchomienia systemu pod znakiem zapytania. Rower metropolitalny na Pomorzu nie wystartuje? | ZDJĘCIA Mevo 2.0 dalej stoi pod znakiem zapytania, a właściwie kilku. Zatrzymanie systemu w Sztokholmie, za który odpowiedzialna jest firma prowadząca trójmiejski projekt i możliwe przesunięcia daty startu to dwie najważniejsze kwestie. Wyjaśnić je starali się przedstawiciele przedsięwzięcia - Jordi Cabañas, CEO City Bike Global, Michał Glaser, prezes zarządu OMGGS oraz Dagmara Kleczewska, kierownik projektu Mevo - podczas konferencji prasowej.

📢 Juwenalia Gdańskie 2023. Sezon festiwalowy czas zacząć! Zobacz, kto wystąpi na juwenaliach w Gdańsku Juwenalia - czyli to, na co czeka każdy student w Polsce. Jest to jednak impreza, na której fantastycznie bawią się nie tylko studenci - każdy może kupić bilet i wysłuchać koncertów najpopularniejszych artystów w kraju. Zobaczcie, kto wystąpi w Gdańsku już 19 i 20 maja!

