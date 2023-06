Prasówka z maja 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Redzie? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Redy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Gdzie zjeść dobre lody w Redzie? Polecane miejsca w czerwcu 2023”?

Przegląd maja 2023 w Redzie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie zjeść dobre lody w Redzie? Polecane miejsca w czerwcu 2023 Dowiedz się, gdzie zlokalizowane są dobre lodziarnie w Redzie. Niewątpliwie są nieodłącznie związane z sezonem letnim. Trudno wyobrazić sobie gorący, słoneczny dzień bez orzeźwiającego przysmaku, jakim są lody. Przenieś się do przeszłości, by sprawdzić ich początki. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Redzie. 📢 Jechał przez Redę wężykiem i pełną szerokością ulicy. 47-letni mężczyzna wiózł ze sobą 11-letnie dziecko. Zatrzymali go przechodnie Jadący przez Redę i wykonujący dziwne manewry samochód przykuł uwagę przechodnia, który zaalarmował policję. Gdy auto zatrzymało się na czerwonym świetle, mężczyzna podbiegł do niego i zajrzał do środka. Auto prowadził nietrzeźwy, który wiózł też 11-latka. Kierowca próbował uciec, ale powstrzymał go przechodzień.

📢 Tyle dzieci rodzi się na Pomorzu. Jak wygląda dzietność w poszczególnych miastach? W tych miesiącach rodzi się najwięcej dzieci. STATYSTYKI Dzietność na Pomorzu - jak zmienia się na przestrzeni lat? Poznaliśmy nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego. To dobra okazja, by odpowiedzieć na pytania, w których miesiącach i dniach tygodnia rodzi się najwięcej dzieci. Gdzie dzietność na Pomorzu jest najwyższa a gdzie najniższa? Przedstawiamy najnowsze statystyki z 2022 r. Niektóre dane, mogą zaskakiwać!

Prasówka czerwiec Reda: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Redy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pomnik straconej szansy. Trochę zachwyca, trochę straszy. Elektrownia Jądrowa Żarnowiec - spojrzenie po latach Żarnowiec z jakiejś przyczyny wciąż wywołuje ogromne emocje - mówi Piotr Wróblewski, autor książki „Polski sen o elektrowni jądrowej”, poświęconej historii największej i jednocześnie nieudanej infrastrukturalnej inwestycji na Kaszubach.

📢 Kobiet los rzucony na stos. W tych miejscach rozprawiano się z pomorskimi czarownicami [ZDJĘCIA] Osądzone za uprawianie magii i zawiązywanie paktów z diabłem płonęły na stosach. Najczęściej były to samotne kobiety, z obszarów wiejskich, parające się zielarstwem i wróżbiarstwem. Egzekucji na czarownicach, przed wiekami, dokonywano także na Pomorzu. 📢 Nieruchomości od komornika na Pomorzu. Licytacje komornicze - co można kupić? Domy, mieszkania, działki. Oto najnowsze oferty! ZDJĘCIA, CENY Kolejne licytacje komornicze na Pomorzu. Jakie nieruchomości można zakupić od komornika w maju i czerwcu 2023 r.? Trwają kolejne licytacje komornicze w województwie pomorskim. To świetna okazja do nabycia domu, mieszkania czy działki w niższej - okazyjnej cenie. Co trzeba zrobić aby wziąć udział w przetargu? Jak się okazuje, nie wszyscy mogą przystąpić do licytacji. Sprawdziliśmy wszystkie najważniejsze aspekty w przypadku tego typu transakcji. Zobacz, jakie nieruchomości można zakupić na Pomorzu od komornika w maju i czerwcu 2023 r.!

📢 Nieruchomości od komornika na Pomorzu. Licytacje komornicze - co można kupić? Domy, mieszkania, działki. Oto najnowsze oferty! ZDJĘCIA, CENY Kolejne licytacje komornicze na Pomorzu. Jakie nieruchomości można zakupić od komornika w maju i czerwcu 2023 r.? Trwają kolejne licytacje komornicze w województwie pomorskim. To świetna okazja do nabycia domu, mieszkania czy działki w niższej - okazyjnej cenie. Co trzeba zrobić aby wziąć udział w przetargu? Jak się okazuje, nie wszyscy mogą przystąpić do licytacji. Sprawdziliśmy wszystkie najważniejsze aspekty w przypadku tego typu transakcji. Zobacz, jakie nieruchomości można zakupić na Pomorzu od komornika w maju i czerwcu 2023 r.!

📢 Zlot Cadillaców w Inowrocławiu. Takie pięknie auta można było zobaczyć na placu przy ul. Wierzbińskiego [zdjęcia] W sobotę (13.05.2023) na placu przy ul. Wierzbińskiego w Inowrocławiu przyjechały Cadillaki. Auta legendarnej marki zachwyciły mieszkańców Inowrocławia. 📢 Policja rozbiła gdański gang „samochodziarzy" działający w Niemczech i Polsce. 7 osób zatrzymanych, sprawa jest rozwojowa Kryminalni i CBŚP z pomorskiej policji rozbili gang zajmujący się transgraniczną przestępczością samochodową. W wyniku wspólnych działań różnych pionów policji z 5 województw oraz policji niemieckiej z Brunszwiku zlikwidowano 5 „dziupli samochodowych", odzyskano 5 kradzionych pojazdów oraz zabezpieczono kilka tys. części samochodowych pochodzących z co najmniej 120 skradzionych pojazdów. Zatrzymano 7 osób, w tym domniemanego organizatora procederu i jego wspólnika. W działaniach brało udział blisko 200 funkcjonariuszy, sprawa jest rozwojowa.

📢 Rumia. Kolizja na skrzyżowaniu ulic Floriana Ceynowy i Grunwaldzkiej | ZDJĘCIA Zdarzenie drogowe w Rumi. W środę, 10 maja 2023 r. przed godz. 17 doszło do kolizji na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Floriana Ceynowy. Jak informuje dyżurny straży pożarnej, na chwilę obecną brak utrudnień w ruchu pojazdów - obie ulice powinny już być przejezdne. 📢 Wejherowska Noc Muzeów 2023. Gdzie iść? Co warto zobaczyć w Wejherowie? | WIDEO, ZDJĘCIA, PROGRAM Wejherowska Noc Muzeów 2023 przypada na sobotę, 13 maja 2023 r. W jej ramach będzie można bezpłatnie zwiedzać muzea na terenie Wejherowa, a także wiele innych instytucji kulturalnych, które z tej okazji przygotowały ciekawy i bogaty program dla zwiedzających. W galerii możecie zobaczyć zdjęcia z poprzednich edycji Wejherowskich Nocy Muzeów. 📢 Powiat wejherowski. Rybacy będą mogli skorzystać z unijnych funduszy. Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się w Urzędzie Gminy Choczewo W Urzędzie Gminy Choczewo odbędzie się pierwsze z dziesięciu zaplanowanych spotkań dotyczących przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju. W jego trakcie zostanie przedstawiony m.in. stan wdrażania „Funduszy Europejskich dla Rybactwa”, a osoby związane z sektorem rybackim będą mogły się dowiedzieć jak uzyskać dofinansowanie w nowym okresie programowania.

📢 Ruszył Tydzień Bibliotek w Wejherowie. Jakie atrakcje czekają na mieszkańców Wejherowa? | ZDJĘCIA, PROGRAM Jak co roku, z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, wejherowskie placówki przygotowały bogatą i ciekawą ofertę. Sprawdź jakie atrakcje czekają na uczestników podczas Tygodnia Bibliotek w Wejherowie. 📢 PWIOŚ w Gdańsku uderza w mafię odpadową. Sprawa trafiła do prokuratury. Gdzie znajduje się 6 tysięcy ton odpadów? "Firmy nie są w stanie udokumentować, gdzie znajduje się 6 tysięcy ton odpadów". Pomorski Wojewódzki Inspektorach Ochrony Środowiska ujawnił działanie mafii odpadowej na Pomorzu. Co czeka przedsiębiorców z powiatu wejherowskiego? Sprawa trafiła do prokuratury, zaś sprawcom grozi nawet kilka milionów złotych kary oraz do 10 lat pozbawienia wolności.

📢 Miejskie obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Rumi. Koncert zespołu Feel uświetnił wydarzenie | ZDJĘCIA Miejskie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Rumi za nami. Jak zwykle nie zabrakło atrakcji zarówno od strony sportowej, jak i rozrywkowej. W meczu piłki nożnej pomiędzy reprezentacją Trójmiasta a reprezentacją Rumi górą okazali się gospodarze, a całe wydarzenie uświetnił koncert zespołu Feel.

📢 Powiatowe obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Wejherowie. Księża i samorządowcy zagrali w szczytnym celu | ZDJĘCIA W Wejherowie świętowano 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Powiatowe obchody rozpoczęły się od mszy świętej w parafii pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie. Zwieńczył je tradycyjnie mecz charytatywny księży z samorządowcami na stadionie Gryfa Wejherowo, z którego dochód zostanie przeznaczony dla potrzebujących dzieci z powiatu wejherowskiego.

