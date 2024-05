Przegląd prasy z Redy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 25.05.2024

Pół roku temu informowaliśmy o projekcie badawczym „Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Ciepłem. Piastowski klucz do Pomorza Wschodniego”, który jest prowadzony przez dr. Sławomira Wadyla. Zespół poinformował właśnie, że udało się określić metrykę szczątków odkrytych w dawnym grodzisku. To czas wojny polsko-szwedzkiej z 1626 roku.

Co się będzie działo w czerwcu 2024 w powiecie wejherowskim? Organizatorzy imprez w powiecie wejherowskim nie zapominają o nas i nie pozwalają się nudzić. W ofercie są m.in. wydarzenia kulturalne, a także sportowe. Bez względu na pogodę - zawsze będzie coś ciekawego do zrobienia! Co robić w powiecie puckim w: Wejherowie, Redzie, Rumi, Bolszewie, Luzinie, Szemudzie, Choczewie? Podpowiadamy!

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Zaplanowane na koniec czerwca zamknięcie skrzyżowania w Mostach, związane z budową trasy S-6 zostało przełożone o miesiąc. To wynik rozmów GDDKiA z władzami Lęborka. Jednocześnie mieszkaniec Mostów podsuwa pomysł wykonania baypassu przez teren należący do składu węgla od ul. Witosa do DK -6, które pozwoliłby utrzymać ruch na Łebę przez Mosty i ul. Gdańską. GDDKiA odpowiada jednak, że takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, bo konieczne jest rozebranie DK-6 od stacji paliw Orlen do węzła Lębork-Wschód.