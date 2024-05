Wybory do Parlamentu Europejskiego. Lista lokali wyborczych w gm. Szemud

PKW podała listę lokali wyborczych w gm. Szemud. Nie wiesz, gdzie zagłosować? Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje. Dowiedz się, gdzie możesz zagłosować w wyborach do Europarlamentu.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lokale wyborcze w gm. Szemud - lista

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w gm. Szemud. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Szkoła Podstawowa

adres: Józefa Wybickiego 38, 84-207 Bojano

numer komisji: 4 Bojano A. Abrahama

Adama Mickiewicza

Aleja Brzozowa

Aleksandra Majkowskiego

Arseniusza

Bartników

Bolesława Chrobrego

Bolesława Krzywoustego

Cicha

Conrada

Czarna Góra

Czynu Tysiąclecia

Dąbrowskiego

Dębowa Karczma

Dobra

Folwarczna

Galaktyczna

Graniczna

Grzybowy Zaścianek

Jana Sobieskiego

Jantarowa

Józefa Wołoszyna

Józefa Wybickiego (numery nieparzyste i nr parzyste od nr 32 do końca)

Kazimierza Wielkiego

Kosmiczna

Królewska

Księżycowa

Kwiatowa

Lawendowa

Leona Heyke

Leona Roppla

Leśna

Lisia

Łąkowa

Majora Bojana

Malinowa

Mariana Kruszyńskiego

Miedziana

Mieszka I

Miętowa

Mikołaja Reja

Milenium

Miła

Miodowa

Nad Rozlewiskiem

Okrężna

Partyzantów Kaszubskich

Pasieczna

Pawła Hebla

Perkoza

Podgórna

Pogodna

Polarna

Poległych Żołnierzy

Promienna

Przytulna

Pszczela

Rodzinna

Rolnicza

Rumiankowa

Słoneczna Dolina

Słoneczna

Spacerowa

Spokojna

Srebrna

Stawna

Stefana Batorego

Studzienna

Szkolna

Św. Jadwigi Królowej

Tartaczna

Truskawkowa

Turystyczna

Tytanowa

Warszawska (numery nieparzyste)

Wawelska

Wiosenna

Władysława Jagiełły

Władysława Łokietka

Wodna

Wodnika

Woskowa

Wspólna

Zacisze

Zdrojowa

Zielona Dolina

Ziołowa

Złocista

Złota

Źródlana

Żeliwna

Szkoła Podstawowa

adres: Józefa Wybickiego 38, 84-207 Bojano

numer komisji: 8 Bojano ul.: Akacjowa

Alberta Turocha

Alojzego Budzisza

Augustyna Westphala

Azaliowa

Bernarda Sychty

Borowikowa

Brylantowa

Brzozowa

Bukowa

Bursztynowa

Cyprysowa

Diamentowa

Dworska

Edmunda Markowskiego

Feliksa Ciepłucha

Gryfa Pomorskiego

Jachtowa

Jagodowa

Jana Chrzciciela

Jana Hieronima Derdowskiego

Jana Kochanowskiego

Jarzębinowa

Jaskółcza

Jeżynowa

Józefa Ceynowy

Józefa Wybickiego (numery parzyste od nr 2 do nr 30

nr 30A)

Kameralna

Kasztanowa

Klonowa

Krótka

Lesoki

Lipowa

Magnacka

Modrzewiowa

Na Dambnik

Pawła Ponke

Perłowa

Platynowa

Polanki

Radosna

Rycerska

Rydzowa

Rzemieślnicza

Sadowa

Sezamkowa

Sosnowa

Sosnowe Wzgórza

Starowiejska

Strzelanka

Szczęśliwa

Szlachecka

Św. Antoniego

Św. Józefa

Św. Mikołaja

Świerkowa

Warszawska (numery parzyste)

Widokowa

Wrzosowa

Zachodnia

Zamczysko

Żeglarska

Żurawia

Szkoła Podstawowa

adres: Kartuska 25, 84-217 Łebieńska Huta

numer komisji: 11 Łebieńska Huta

Będargowo

Szkoła Podstawowa

adres: Szkolna 5, 84-217 Jeleńska Huta

numer komisji: 9 Jeleńska Huta

Szkoła Podstawowa

adres: Szkolna 9, 84-217 Częstkowo

numer komisji: 10 Częstkowo

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

adres: Szkolna 1, 84-217 Łebno

numer komisji: 3 Łebno

Zęblewo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte

adres: Szkolna 4, 84-208 Kielno

numer komisji: 2 Kielno

Kieleńska Huta

Kowalewo

Leśno

Rębiska

Warzno

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte

adres: Szkolna 4, 84-208 Kielno

numer komisji: 5 Dobrzewino

Karczemki

Zespół Szkolno-Przedszkolny

adres: Szkolna 6, 84-217 Szemud

numer komisji: 1 Grabowiec

Przetoczyno

Szemud

Zespół Szkolno-Przedszkolny

adres: Szkolna 6, 84-217 Szemud

numer komisji: 6 Donimierz

Głazica

Kamień

Szemudzka Huta

Zespół Szkolno-Przedszkolny

adres: Wejherowska 24, 84-207 Koleczkowo

numer komisji: 7 Koleczkowo

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jaki jest próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%, czyli podział mandatów będzie obowiązywał te komitety wyborcze, które przekroczą go w skali kraju.

