Wybory 2023 - gdzie głosować w gm. Szemud? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Józefa Wybickiego 38, 84-207 Bojano numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 62

adres: Szkolna 4, 84-208 Kielno numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 62

adres: Szkolna 1, 84-217 Łebno numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 62

adres: Szkolna 9, 84-217 Częstkowo numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 62

adres: Szkolna 5, 84-217 Jeleńska Huta numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 62

adres: Kartuska 25, 84-217 Łebieńska Huta numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 62

adres: Wejherowska 24, 84-207 Koleczkowo numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 62

adres: Szkolna 4, 84-217 Szemud numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 62

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Wybory 2023. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Czy można głosować w innym miejscu niż miejsce zameldowania?

W czasie wyborów możemy nie przebywać w miejscu swojego zameldowania. Dla osób, które mieszkają pod innym adresem, wypoczywają poza swoją miejscowością czy też przebywają w szpitalu czy więzieniu przygotowano odpowiednie procedury.

Każdy, kto mieszka poza miejscem zameldowania, powinien złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Można to zrobić przez internet, korzystając z profilu zaufanego lub w urzędzie. Do złożenia wniosku przez internet potrzebny jest login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy, a także skan lub zdjęcie ważnego dokumentu tożsamości.

Dla tych, którzy jednorazowo chcą zmienić miejsce głosowania, np. z powodu zaplanowanego wyjazdu, przewidziano wniosek o dopisanie do spisu wyborców.