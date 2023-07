Trasy rowerowe do 5 km od Redy. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 29 - 30 lipca?

Rozważasz wyprawę rowerową z Redy? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 5 km od Redy. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Redy przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Redy We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 5 km od Redy, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Przez Trójmiejski Park Krajobrazowy Stopień trudności: 3.0

Dystans: 69,18 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 980 m

Suma zjazdów: 895 m PomorskieTrasyRowerowe poleca trasę mieszkańcom Redy Trójmiejski Park Krajobrazowy utworzono w roku 1979. Ma powierzchnię 19 930 ha, a jego otulina to dodatkowe 16 542 ha. Niemal górskie krajobrazy, kilometrami ciągnące się leśne drogi i dukty, piękne bukowe lasy i ich mieszkańcy zachęcają do aktywnego wypoczynku. W parku wytyczono gęstą sieć szlaków turystycznych (rowerowych, pieszych, konnych, narciarskich). Poruszając się po terenie parku, warto z nich korzystać, ponieważ miejscami liczba krzyżujących się pod różnymi kątami ścieżek i dróg leśnych, przy ograniczonej wzniesieniami widoczności, nie ułatwia orientacji.

Charakterystyczną cechą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jest pagórkowate ukształtowanie terenu. Częste różnice wzniesień przybierają niemal górski charakter. Dlatego też wycieczka jest dość wymagająca i rekomendowana dla wprawionych rowerzystów. Trasa rozpoczyna się w Wejherowie, biegnie lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przez malownicze wsie i osady rozproszone w okolicach Nowego Dworu Wejherowskiego (Reszki, Piecewo, Pińskie) i kończy się w Gdyni-Chyloni.

Jadąc dalej trasą po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym prowadzi przez jego południową część, od Gdyni-Chylonii do jeziora Jasień na zachodnim krańcu Gdańska

Obejmuje zatem również fragment położony poza parkiem. Podobnie jak w przypadku północnej części, proponowana trasa przebiega przez tereny o dużym zróżnicowaniu wysokości, co wiąże się z potrzebą pokonania wielu uciążliwych podjazdów i zjazdów. W części trasa pokrywa się z obecnym przebiegiem niebieskiego szlaku rowerowego. Jest to zatem propozycja dla bardziej ambitnych i doświadczonych rowerzystów. Malowniczość trasy, walory przyrodnicze oraz atrakcje kulturowe potrafią jednak w pełni zrekompensować trudy wycieczki. Spośród wielu interesujących miejsc warto zobaczyć m.in. rezerwat Kacze Łęgi, malownicze doliny, zabytkową kuźnię i dawny dwór w Dolinie Schwabego w lasach oliwskich czy Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Warto wiedzieć Trójmiejski Park Krajobrazowy chroni kompleksy leśne, porastające krawędź wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego, otaczającej od zachodu blisko milionową aglomerację trójmiejską. Są to bardzo specyficzne tereny przypominające krajobraz górski, przecięte głębokimi dolinami, przez które płyną niekiedy wartkie potoki, znajdują się liczne źródliska, głazy narzutowe oraz pomnikowe okazy drzew. Najbardziej charakterystycznym drzewem parku jest buk, którego gęste korony tworzą miejscami zwarty baldachim liści, niemal nie przepuszczający światła słonecznego. Trójmiejskie lasy najpiękniejsze są jesienią, gdy mienią się wszystkimi kolorami, oraz wiosną, gdy soczysta zieleń młodych liści aż kłuje w oczy.

Dolina Radości to od XIX wieku miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców Gdańska. Osławiona w licznych książkach, m. in. Güntera Grassa oraz Stefana Chwina, była miejscem o niezwykłych walorach krajobrazowych. Stanowiła również swoiste zagłębie przemysłowe, gdzie malownicze młyny i kuźnie dodawały jej uroku. Już od średniowiecza cystersi z pobliskiego opactwa w Oliwie wykorzystywali wody wartkiego potoku płynącego doliną do napędzania swoich młynów, kuźni i prochowni. Kilka z nich podziwiać możemy również dziś. Jeszcze przed II wojną światową w dolinie znajdowało się kilka restauracji, pensjonaty oraz skocznia narciarska. O tym, jak magicznym miejscem była niegdyś Dolina Radości, świadczy fakt, że żyjący na przełomie XVIII i XIX w. słynny geograf i podróżnik niemiecki Aleksander von Humboldt nazwał ją ósmym cudem świata. Trasa pochodzi z wydawnictwa "Rowerowe Inspiracje" opracowanego przez UMWP

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wejherowo-Reda lasami i powrót wzdłuż rzeki Stopień trudności: 2.0

Dystans: 19,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podjazdów: 1 024 m

Suma zjazdów: 1 038 m Darro poleca trasę rowerzystom z Redy Trasa łatwa, tylko jedna górka trochę męcząca, rower na wąskich oponach dał radę. Ewentualnie odradzam odcinek wzdłuż torów od punktu 6 do dworca PKP w Redzie Pieleszewo (około 500m) - bardzo wąska ścieżka zachwaszczona i niebezpiecznie blisko torów. Lepiej chyba wybrać trasę przez las (tą z której zawróciłem).

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Puszcza Darżlubska i jej skamieniałości Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,2 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 699 m

Suma zjazdów: 720 m GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Redy

Puszcza Darżlubska to skarbnica zagadkowych miejsc. Głównym celem naszej rowerowej wizyty było zapoznanie się z wszelakimi skamieniałościami. Na naszej trasie zobaczyliśmy więc liczne głazy narzutowe oraz Kamienny Stół. Szlak doprowadził nas także do tzw. Skałek Połchowskich oraz Grot Mechowskich. Pokonana przez nas trasa niestety nie była łatwa. Przemierzając lasy Puszczy Darżlubskiej trzeba liczyć nie tylko na utwardzone drogi gruntowe, ale także grząskie piachy.

🚲 Trasa rowerowa: Objazd trasy Garmin MTB Wejherowo 2016 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,59 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 106 m

Suma podjazdów: 1 282 m

Suma zjazdów: 1 289 m Rowerzystom z Redy trasę poleca Tabrzo Próba objazdu trasy maratonu Garmina generalnie zakończona powodzeniem, jednak kilkanaście pomylonych zjazdów to chyba mój rekord.

Na trasie w większości są dobre szutry, ale jest też trochę piachu, trochę "niewiadomoczego" w postaci resztek gruzu, trochę błota (chociaż dzisiaj było bardzo sucho, ale jak popada to w kilku miejscach będzie wesoło ;) Jest też sporo dużych kamieni na drogach, które w większości będą pewnie oznakowane, ale lepiej patrzeć na drogę.

Najbardziej zdziwiło mnie poprowadzenie trasy przez "leśny WC" obok zatoczki na ul. Puckiej - nie przewracać się tam :)))

🚲 Trasa rowerowa: CaffeRideMTB - ed.4 - Jastrzębia Góra Stopień trudności: 2.0

Dystans: 108,58 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podjazdów: 952 m

Suma zjazdów: 949 m Trasę rowerową mieszkańcom Redy poleca Lubimyrowery.pl

Wpadliśmy na pomysł żeby sprawdzić i przetestować niebieski szlak rowerowy WTC z Wejherowa do Jastrzębiej Góry... I co? I kicha... Szlak poprowadzony mało ciekawym rejonem, niewiele ciekawych rzeczy można zobaczyć ... Ok. Na trasie niewątpliwą atrakcją mogą być Groty Mechowskie ... i to w zasadzi tyle ... Oznakowanie kiepskie, szlak z kiepską nawierzchnią bardziej dedykowaną rowerom górskim niż turystycznym. Zdecydowane ciekawszy był odcinek jaki wybraliśmy na dojazd z Jastrzębiej przez Puck w kierunku Rumi i później do Gdyni.

