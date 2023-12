Trasy nordic walking do 11 km od Redy. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 30 - 31 grudnia

Szukasz nowych ścieżek nordic walking niedaleko Redy? Wspólnie z Traseo mamy dla Ciebie garść podpowiedzi na ten tydzień. Jeżeli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Poznaj nasze podpowiedzi, gdzie można się wybrać z Redy na nordic walking. Na ten weekend wybraliśmy ścieżki w odległości do 11 km od miasta. Sprawdź je i podziel się opinią z innymi.

Nordic walking z Redy

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 11 km od Redy. Sprawdź, czy trasa polecana przez innego użytkownika Traseo jest dobra również dla Ciebie. Przed drogą sprawdź prognozę pogody dla Redy. W sobotę 6 stycznia według prognozy pogody ma być -0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 23%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Gdynia - Bulwar Nadmorski Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,77 km

Czas trwania marszu: 38 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podejść: 56 m

Suma zejść: 51 m Trasę do marszu z Redy poleca Pio.such Bardzo łatwa i przyjemna, turystyczna trasa o długości niespełna 6km. Rozpoczynamy na parkingu na końcu Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, skąd ruszamy w prawo, w stronę restauracji Barrakuda i Bulwarem Nadmorskim dochodzimy do "domku Morsów" i budki ratowników WOPR, tam zawracamy i mijając Ostrogę, pomniki "Powrót do domu", "Tym, którzy odeszli na wieczną wachtę", dochodzimy do plaży śródmieście, gdzie drewnianą kładką docieramy do basenu jachtowego - Mariny Gdynia. Nabrzeżem młodych żeglarzy, mijając jacht kluby, nieczynne planetarium, Akademię Morską docieramy do Oceanarium, gdzie zawracamy na Skwer Kościuszki. Mijamy statki Dar Pomorza, ORP Błyskawica, Sea Towers, obieramy kierunek na "Fontannę" a następnie na Park Rady Europy, przez który przechodzimy zmierzając ponownie na Bulwar Nadmorski, lecz tym razem na zacienioną alejkę gruntową, która prowadzi nas na miejsce startu.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend w Redzie

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Leszczynki - Grabówek Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,94 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 180 m

Suma podejść: 508 m

Suma zejść: 437 m Trasę nordic walking mieszkańcom Redy poleca Mechanik

Piesza wycieczka zaczyna się po stronie Leszczynek tuż pod Estakadą Kwiatkowskiego. Z początku w miarę płaską drogą, następnie lekko pod górę wychodzimy przy byłej jednostce wojskowe (obecnie teren prywatny). Później nie sposób nieco zboczyć i zerknąć z lasu na Gdynię i powrót do lasu, szczytami w stronę jeszcze funkcjonującej jednostki, następnie po skarpie z powrotem w las. W pewnym momencie schodzimy z drogi dosyć ostro pod górę i wychodzimy z tyłu teren prywatnego/dawnej jednostki i dalej nieskrępowani podążamy lasem w kierunku Grabówka. Kończymy po dłuższej chwili z drugiej stronie jednostki wojskowej na osiedlu z którego również roztacza się ładna panorama Gdyni.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Oksywie-Rewa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,31 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podejść: 173 m

Suma zejść: 213 m Max_c74 poleca trasę uprawiającym nordic walking z Redy

Wycieczka piesza z Oksywia Górnego do Rewy. Trasa jest łatwa, ale miejscami wymaga pokonania sporych przeszkód terenowych. Polecam zejście z klifu w okolicy cmentarza MW oraz zejście do Wąwozu Kalkucz (zwłaszcza po deszczu). Po drodze sporo ładnych widoków i ciekawych miejsc. Polecam tę trasę.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Czym jest nordic walking?

Nordic walking wybiera coraz więcej osób. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

Wideo Aneta Kolesińska - zapowiedź sylwestra