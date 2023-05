Spacer do 11 km od Redy. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 27 - 28 maja

Nie masz pomysłu na niebanalną trasę spacerową z Redy? Nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać. Przygotowaliśmy 3 ciekawe propozycje tras. Mogą mieć różny czas przejścia, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na spacer wśród zieleni w odległości do 11 km od Redy. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe w okolicy Redy przygotowaliśmy na weekend.

Trasy spacerowe w okolicy Redy

🌳 Trasa spacerowa: Trójmiejski Park Krajobrazowy mniej znany Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,97 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 165 m

Suma podejść: 115 m

Suma zejść: 270 m Trasę spacerową mieszkańcom Redy poleca GR3miasto Trójmiejski Park Krajobrazowy to nie tylko lasy w pobliżu Gdańska, Sopotu, Gdyni. Jednym z najciekawszych pod kątem turystyki aktywnej i krajoznawczej jest obszar tzw. Bieszkowickich Moczarów. Nie trudno domyślić się, że teren ten obejmuje przede wszystkim rejony bagienne w okolicach miejscowości Bieszkowice. Ułożona przez nas trasa wędrówki pozwala zapoznać się nie tylko z malowniczymi torfowiskami, ale również małymi jeziorami, które skrywają się wśród tutejszych lasów.

Bieszkowice, Nowy Dwór Wejherowski i malownicze okolice: Bieszkowice i Nowy Dwór Wejherowski to małe wsie leżące w gminie Wejherowo. Miejscowości znane są przede wszystkim z letnich wypadów nad jezioro, wszak leżące nieopodal akweny, to jedne z najczystszych jezior nieopodal Trójmiasta. Tłumy i gwar zupełnie nam jednak nie po drodze, dlatego też uwielbiamy odwiedzać te miejsca poza sezonem. Do tzw. Bieszkowickich Moczarów prócz okolicznych jezior: Bieszkowickiego, Zawiat, Borowo zalicza się także mniejsze akweny: Jezioro Pałsznik, Krypko, Wygoda, Rąbówko oraz Borowe Oczko. Pierwsze trzy znane są wśród amatorów wypoczynku nad wodą, kolejne wymienione skrywają się w lesie i objęte są ochroną. Kąpiel jest w nich więc zabroniona.

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka wśród Bieszkowickich Moczarów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,35 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podejść: 562 m

Suma zejść: 558 m Trasę dla spacerowiczów z Redy poleca GR3miasto

Trójmiejski Park Krajobrazowy to nie tylko lasy znajdujące się w pobliżu Gdańska, Sopotu, czy Gdyni. Jego granice sięgają znacznie dalej. Skrywa się w nim wiele ciekawostek przyrodniczych, jak chociażby rejon tzw. Bieszkowickich Moczarów. Nietrudno domyślić się, że teren ten obejmuje przede wszystkim rejony bagienne. Ułożona przez nas trasa pozwala zapoznać się nie tylko z malowniczymi torfowiskami, ale również małymi jeziorami, które skrywają się wśród tutejszych lasów. To wspaniały obszar dla rekreacji i sportu. W okolicach Trójmiasta mamy wiele interesujących jezior i jeziorek. Jedne, z uwagi na występowanie wokół nich rzadkich gatunków roślin i zwierząt, objęte są ścisłą ochroną, inne udostępnione pod wypoczynek i kąpiele. W poprzednich edycjach naszego cyklu wycieczek nad wodę w okolicach naszej aglomeracji opisywaliśmy wiele różnych jezior m.in. Otomińskie, Tuchomskie, Marchowo, Kamień i wiele innych. Jedne, z uwagi na łatwość dojazdu i pobliską gastronomię, latem oblegane są przez tłumy, inne bardziej kameralne, w których możemy cieszyć się spokojem.

Wśród Bieszkowickich Moczarów, które obeszliśmy skrywa się kilka ciekawych akwenów, których wody należą do jednych z najczystszych w okolicach Trójmiasta. Nic też dziwnego, że latem zjeżdżają się tu tłumy plażowiczów, którzy nie przepadają za słoną wodą morską. Gwar zupełnie nam jednak nie po drodze, dlatego zagłębiamy się znacznie dalej niż większość przybywających nad tutejsze jeziora turystów. Do tzw. Bieszkowickich Moczarów oprócz okolicznych jezior: Bieszkowickiego, Zawiat i Borowo zalicza się także mniejsze jeziora, jak: Pałsznik, Krypko, Wygoda, Rąbówko oraz Borowe Oczko. Pierwsze trzy objęte są ochroną i kąpiel w nich jest zabroniona.

🌳 Trasa spacerowa: Leszczynki - Grabówek Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,94 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 180 m

Suma podejść: 508 m

Suma zejść: 437 m Spacerowiczom z Redy trasę poleca Mechanik

Piesza wycieczka zaczyna się po stronie Leszczynek tuż pod Estakadą Kwiatkowskiego. Z początku w miarę płaską drogą, następnie lekko pod górę wychodzimy przy byłej jednostce wojskowe (obecnie teren prywatny). Później nie sposób nieco zboczyć i zerknąć z lasu na Gdynię i powrót do lasu, szczytami w stronę jeszcze funkcjonującej jednostki, następnie po skarpie z powrotem w las. W pewnym momencie schodzimy z drogi dosyć ostro pod górę i wychodzimy z tyłu teren prywatnego/dawnej jednostki i dalej nieskrępowani podążamy lasem w kierunku Grabówka. Kończymy po dłuższej chwili z drugiej stronie jednostki wojskowej na osiedlu z którego również roztacza się ładna panorama Gdyni.

