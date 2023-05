Ścieżki nordic walking do 11 km od Redy. Pomysły na sportowy dzień w weekend 27 - 28 maja

Szukasz ciekawych ścieżek nordic walking w pobliżu Redy? Z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka pomysłów na najbliższy weekend. Jeśli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by oswoić technikę. Poznaj nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać w okolicy Redy na nordic walking. Na ten weekend wybraliśmy szlaki w odległości do 11 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Ścieżki nordic walking z Redy Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 11 km od Redy. Zobacz, czy ścieżka polecana przez kogoś innego jest dobra również dla Ciebie. Zanim wyjdziesz, sprawdź, jaka będzie pogoda w Redzie. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Gdynia - Bulwar Nadmorski Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,77 km

Czas trwania marszu: 38 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podejść: 56 m

Suma zejść: 51 m Amatorom nordic walking z Redy trasę poleca Pio.such Bardzo łatwa i przyjemna, turystyczna trasa o długości niespełna 6km. Rozpoczynamy na parkingu na końcu Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, skąd ruszamy w prawo, w stronę restauracji Barrakuda i Bulwarem Nadmorskim dochodzimy do "domku Morsów" i budki ratowników WOPR, tam zawracamy i mijając Ostrogę, pomniki "Powrót do domu", "Tym, którzy odeszli na wieczną wachtę", dochodzimy do plaży śródmieście, gdzie drewnianą kładką docieramy do basenu jachtowego - Mariny Gdynia. Nabrzeżem młodych żeglarzy, mijając jacht kluby, nieczynne planetarium, Akademię Morską docieramy do Oceanarium, gdzie zawracamy na Skwer Kościuszki. Mijamy statki Dar Pomorza, ORP Błyskawica, Sea Towers, obieramy kierunek na "Fontannę" a następnie na Park Rady Europy, przez który przechodzimy zmierzając ponownie na Bulwar Nadmorski, lecz tym razem na zacienioną alejkę gruntową, która prowadzi nas na miejsce startu.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka do Średniowiecznej Osady Słowińców Stopień trudności: 2.0

Dystans: 23,63 km

Czas trwania marszu: 6 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 131 m

Suma podejść: 1 363 m

Suma zejść: 1 368 m Amatorom nordic walking z Redy trasę poleca GR3miasto

Jakiś czas temu udaliśmy się na wycieczkę rowerową do Średniowiecznej Osady Słowian w Swołowie. Wizyta pozwoliła przypomnieć dawne czasy naszych przodków, a poprzez ciekawe warsztaty zapoznać się z różnymi rzemiosłami tamtych czasów.

W sobotę 22 października w grodzie zorganizowano pokazy związane z tradycją obrzędu dziadów, którego istotą było obcowanie żywych ze zmarłymi, a konkretnie nawiązywanie relacji z duszami przodków. Chcąc połączyć udział w widowisku z wędrowną passą, postanowiliśmy zorganizować pieszą wycieczkę przez lasy Puszczy Darżlubskiej, na skraju której znajduje się osada.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka wśród Bieszkowickich Moczarów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,74 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 104 m

Suma podejść: 1 123 m

Suma zejść: 1 126 m GR3miasto poleca trasę uprawiającym nordic walking z Redy

Bieszkowice to mała wieś leżąca w gminie Wejherowo. Miejscowość ta znana jest przede wszystkim z letnich wypadów nad jezioro, wszak leżące nieopodal akweny, to jedne z najczystszych jezior nieopodal Trójmiasta. Tłumy i gwar zupełnie nam jednak nie po drodze, dlatego też uwielbiamy odwiedzać to miejsce poza sezonem, a najbardziej zimą. Przy większych mrozach jeziora i pobliskie torfowiska skute są lodem, a ścieżki twarde jak skała, co pozwala przejść nawet najbardziej podmokły teren o suchych stopach. Do tzw. Bieszkowickich Moczarów prócz okolicznych jezior: Bieszkowickiego, Zawiat, Borowo zalicza się także mniejsze akweny: Jezioro Pałsznik, Krypko, Wygoda, Rąbówko oraz Borowe Oczko. Pierwsze trzy objęte są ochroną dlatego też kąpiel w nich jest zabroniona.

Nordic walking - co to? Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów. Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością. Dla kogo jest nordic walking? Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

