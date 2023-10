Przegląd prasy z Redy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 5.10.2023

Wysoki mandat dla mieszkanki powiatu wejherowskiego, która jechała o 33 km/h za szybko na terenie zabudowanym. Za ten czyn 26-latka poniosła srogą karę, bo został on zakwalifikowany jako recydywa. Kobieta w efekcie zamiast 800 złotych, otrzymała mandat w wysokości aż 1600 zł.

