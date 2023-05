Przegląd prasy z Redy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 31.05.2023

Prasówka Reda 31.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Jadący przez Redę i wykonujący dziwne manewry samochód przykuł uwagę przechodnia, który zaalarmował policję. Gdy auto zatrzymało się na czerwonym świetle, mężczyzna podbiegł do niego i zajrzał do środka. Auto prowadził nietrzeźwy, który wiózł też 11-latka. Kierowca próbował uciec, ale powstrzymał go przechodzień.