Przegląd prasy z Redy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 3.01.2024

W styczniu 2024 na Netflix mniej premier niż zwykle. Nie oznacza to jednak, że na serwisie nie zadebiutuje nic godnego uwagi. Sprawdźcie, co się pojawi i na co warto czekać, a wśród nowości polski serial i film, produkcje z samolotami w centrum zainteresowania oraz dawka kina akcji, a i to nie wszystko. Przekonajcie się sami.