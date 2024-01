Przegląd prasy z Redy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 24.01.2024

Nowy rok to również w kinie czas wielkich zmian i hucznych premier. Do Polski zawitały już produkcje, na które kinomani czekali od wielu miesięcy. Zdecydowanie warto rozpocząć 2024 rok w kinie. A które filmy zasługują na szczególną uwagę? Sprawdźcie!

Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydenta Sopotu i kandydatka w przyszłych wyborach na to stanowisko, po raz kolejny rozwiązała w niedzielę zgromadzenie na Placu Przyjaciół Sopotu. Organizatorzy prezentowali tam brutalne treści dotyczące aborcji. Straż miejska zapowiada kolejny wniosek do sądu. Organizator comiesięcznych pikiet uważa że to tłumienie wolności wypowiedzi na ważny społecznie temat.