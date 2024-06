Przegląd prasy z Redy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 10.06.2024

Odpust Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny to ważne wydarzenie w kalendarzu katolickim. W kościele w Nowych Polaszkach uczczono go w wyjątkowy sposób. Odbył się tu Festiwal Piosenki Religijnej połączony z piknikiem dla mieszkańców i występujących artystów.

Niedziela, 9 czerwca, miała bardzo rowerowy charakter dla wielu mieszkańców Pomorza. To w związku z Wielkim Przejazdem Rowerowym, którego 26. edycja objęła aż dziesięć miast i grupy z całego województwa pomorskiego. Do przejazdu można było dołączyć w dowolnym momencie, na wygodnym dla siebie dystansie.

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała na konferencji prasowej o 12:00 frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pomorskie wątki były dość mieszane, ponieważ Gdańsk wypada najsłabiej ze wszystkich stolic województw z frekwencją na poziomie 10,91 procent. Furorę ponownie robi za to Krynica Morska, gdzie zagłosowała prawie połowa osób uprawnionych do głosowania.