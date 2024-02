Przegląd prasy Reda 8.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Redzie

Właściciel firmy holującej pojazdy nagrał telefonem słowną przepychankę z policjantem po tym, jak funkcjonariusz miał odmówić interwencji kobiecie, która wjechała w dziurę w jezdni i uszkodziła auto. - Wciska pan ludziom kit - usłyszał w odpowiedzi na swoje twierdzenie, że policjant powinien sporządzić notatkę służbową. Przedsiębiorca zapowiedział skargę do Biura Spraw Wewnętrznych w Gdańsku. Komendant policji w Lęborku prowadzi czynności wyjaśniające w tej sprawie.

Choć choroba X to hipotetyczny patogen, przygotowania do nowej pandemii trwają już siódmy rok, bo zaczęły się jeszcze przed COVID-19. Kolejna zaraza ma być nie 7, a 20 razy bardziej śmiercionośna niż ostatnia. Naukowcy pracują m.in. nad szczepionką, która według niektórych teorii już dawno jest gotowa. Co wiemy na temat choroby X? Naukowcy zdradzili kolejne szczegóły.