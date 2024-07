Przegląd prasy Reda 6.07.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Redzie

Waldemar Bonkowski, ścigany listem gończym został zatrzymany przez policję. Były senator, skazany za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem trafi do aresztu.

Prasówka 6.07 Reda: pozostałe wydarzenia

To jedno z piękniejszych miejsc na polskim wybrzeżu. W czasie przyjemnej wędrówki można poczuć jak na Saharze. Zapraszamy do odwiedzenia Wydmy Czołpińskiej (gm. Smołdzino), a konkretnie trasy, która jest pętlą. Piesze szlaki turystyczne jako pętle są chętnie wybierane. Start i meta znajdują w tym samym miejscu, co ma olbrzymie znaczenie dla zmotoryzowanych.