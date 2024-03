Przegląd prasy Reda 6.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Redzie

Prasówka Reda 6.03: top 3 artykuły z wczoraj

Korepetycje to sposób na dorobienie do pensji często wybierany przez nauczycieli. Pan Łukasz Jarosiński z Olkusza w czasie pandemii prowadził bezpłatne zajęcia dla uczniów. Teraz ma do zapłacenia około milion złotych kary. Jak doszło do tej sytuacji?