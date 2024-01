Przegląd prasy Reda 31.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Redzie

Arka Gdynia przegrała sparingowy mecz z Worskłą Połtawa podczas zgrupowania w Turcji. Dla Żółto-Niebieskich to trzeci mecz kontrolny i jeszcze nie odnieśli zwycięstwa. Bilans to remis i dwie porażki. W spotkaniu z zespołem z Połtawy gole dla gdyńskiego zespołu strzelili Michał Borecki oraz Olaf Kobacki.

Lodowe włosy to rzadkie i fascynujące zjawisko przyrodnicze, które można obserwować w polskich lasach. Te delikatne struktury przypominające watę cukrową czy kłębek puchu wzbudzają zdumienie i ciekawość obserwatorów. Zjawisko to nosi nazwę "Hair ice" (lód włosy) i polega na tworzeniu się specyficznie uformowanego lodu, przybierającego formę białych, delikatnych włosów. Pięknie to zjawisko na swoich zdjęciach uchwyciła mieszkanka powiatu kościerskiego - Anna Nidecka.