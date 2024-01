Przegląd prasy Reda 27.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Redzie

Planujecie fantastyczny weekend w Tatrach? Mamy złe wieści – nadeszło załamanie pogody. Warunki są tak złe, że TPN i TOPR odradzają wycieczki w wyższe partie gór, a część szlaków jest zamknięta. Jakie jest obecnie zagrożenie lawinowe? Co prognozuje TOPR na nadchodzące dni? Lepiej sprawdźcie.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej ustanowiono Pełnomocnika do spraw zdrowia psychicznego uczniów. Została nim Paulina Piechna-Więckiewicz. Zgodnie z zarządzeniem ministra edukacji taka osoba będzie zajmowała się m.in. promocją zdrowia psychicznego w poszczególnych placówkach edukacyjnych oraz wspieraniem dzieci i młodzieży w kryzysie.

Rozmowa z Olafem Kobackim, czołowym piłkarzem Arki Gdynia, o tym czy podtrzyma wiosną formę z jesieni, o balansie w składzie Żółto-Niebieskich oraz kandydatach do awansu. Kobacki opowiada też o tym, jak wspólne problemy budują zespół i pozwalają stworzyć czołowy zespół w rozgrywkach Fortuny 1. Ligi.

W czwartkowy wieczór młodzież V LO w Gdyni zawędrowała do Redy, by świętować symboliczne 100 dni do matury. Nie zabrakło życzeń i podziękowań, pięknych strojów oraz nieodłącznego poloneza.

Anna Michalska rzeczniczką Straży Granicznej była do 2021 roku. To właśnie ona była twarzą służb, gdy w Polsce pojawił się kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. Znamy jej następcę. To dotychczasowy pracownik Morskiego Oddziału Straży Granicznej.