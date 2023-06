Przegląd prasy Reda 22.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Redzie

Prasówka Reda 22.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

"Bez korzeni nie zakwitniesz" to konkurs powstały z inicjatywy Archiwum Państwowego, którego celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do odkrywania swoich korzeni. To również doskonała okazja do zacieśnienia relacji międzypokoleniowej w rodzinie - uczestnicy sięgali wiedzy nie tylko z zasobów Archiwum Państwowego, ale również u swoich dziadków i kuzynostwa. 21 czerwca nagrodzono najlepsze prace w konkursie.