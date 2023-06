Przegląd prasy Reda 21.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Redzie

Zwiedzanie pięknego i pełnego tajemnic zamku to sprawdzony sposób na pełen wrażeń weekend, który długo będzie wspominać. W Polsce nie brakuje zamków, ale czemu ograniczać się tylko do naszego kraju? Nie trzeba jechać daleko - w Czechach możecie zwiedzić wyjątkowo piękne historyczne twierdze, romantyczne zamki i urocze chateaux. Jest ich tak wiele, że aż trudno się zdecydować, które najbardziej warto zobaczyć. Dlatego wybraliśmy dla was 11 zamków w Czechach, które naszym zdaniem są najbardziej warte uwagi. Poznajcie najpiękniejsze, najciekawsze i najbardziej wyjątkowe czeskie zamki.