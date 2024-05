Przegląd prasy Reda 17.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Redzie

Prasówka Reda 17.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Można już zapisywać się na Poland Business Run 2024. Zgłoszenia do biegu w Krakowie przyjmowane są do 6 czerwca, natomiast do wirtualnej rywalizacji zapisać się będzie można do 6 września. Popularna impreza sztafet odbędzie się 8 września 2024.