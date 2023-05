Przegląd prasy Reda 12.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Redzie

Przeczytaj, gdzie zjesz najlepsze lody w Redzie. Bez wątpienia są nieodłącznie związane z wakacjami. Chyba nikt nie wyobraża sobie słonecznego, gorącego dnia bez orzeźwiającego przysmaku, jakim są. Zajrzyj na chwilę do historii, aby sprawdzić jak powstawały. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Redzie.

Mszyce to wyjątkowo popularne szkodniki. Atakują rośliny ogrodowe i balkonowe, ozdobne i użytkowe. Mszyce warto zwalczać, ale niekoniecznie trzeba od razu sięgać po „chemię”. Jest sporo naturalnych, skutecznych i tanich (a czasem wręcz darmowych) preparatów, które możemy stosować do oprysków przeciw mszycom. Warto też wykorzystać do pomocy wrogów tych owadów, czyli biedronki i złotooki. Polecamy skuteczne domowe metody na mszyce.