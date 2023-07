Przegląd prasy 19.07.2023 Reda. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Redy

Mapa przestępstw popełnianych w Polsce nie zostawia wątpliwości. To nad Bałtykiem najczęściej dochodzi do przestępstw seksualnych. To też tutaj najwięcej jest tych przestępstw, których ofiarami padają dzieci. Policyjna praca nie zawsze przynosi szybkie rezultaty, prowokacja „łowców” pozwala je przyspieszyć. Ci, których złapią, często stają przed sądem.