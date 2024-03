Przegląd prasy 19.03.2024 Reda. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Redy

Najlepszy moment na to, by zacząć oszczędzać to ten, kiedy po raz pierwszy jesteśmy w stanie nie wydać całej pensji na utrzymanie. Jeśli właśnie jesteś w takim momencie życia, a dodatkowo marzysz o tym, by płacić nieco mniejsze podatki, to znaczy, że właśnie nadszedł czas, by otworzyć pierwsze konto... emerytalne, i przyjrzeć się pięciu rodzajom obligacji detalicznych, których zakup do tego uprawnia. Jeśli jednak zrobiłeś to w 2023 r., to nie zapomnij uwzględnić tych oszczędności w najbliższym zeznaniu podatkowym. Możesz sporo zyskać.