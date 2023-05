Przedszkola w Redzie w roku szkolnym 2023/2024. Dane kontaktowe, adresy

Placówki niepubliczne w Redzie funkcjonują zgodnie z przepisami, które określono w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które uczęszczały do wybranej placówki już wcześniej. Pod uwagę mogą być brane również takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024__ możesz znaleźć na stronie internetowej lub w sekretariacie.

Czy zapisanie dziecka do przedszkola w Redzie to dobry pomysł?

Nauka w przedszkolu jest bardzo istotna w kontekście rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, dziecko chodząc do przedszkola poznaje tajniki życia w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z rówieśnikami, mówić o swoich emocjach i potrzebach.