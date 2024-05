Prognoza pogody na jutro (20.05) dla Redy. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Prognoza pogody na jutro (poniedziałek, 20.05) w Redzie

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 22°C. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 12°C. Jutro prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 61 %. Według prognoz, spadnie ok. 1.3 mm deszczu. Pamiętaj, by mieć przy sobie parasolkę.

Według meteorologów, jutro (w poniedziałek, 20.05) w Redzie może wiać z prędkością do 12 km/h.Tego wynikiem będzie odczuwalna temperatura, która wyniesie 21°C. Kierunek wiatru będzie południowy.

Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.