Prasówka z Redy 6.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Zimowa aura sprawia, że nabieramy ochoty na białe szaleństwo. Nie musicie jednak jechać daleko w góry, by dobrze się bawić. Narty to nie wszystko! Także w miastach możecie zimą wypoczywać aktywnie, np. jeżdżąc na łyżwach. Gdzie we Wrocławiu znajdują się najlepsze lodowiska? Czy są już otwarte? Ile kosztują bilety i wypożyczenie łyżew? Sprawdziliśmy. Zapraszamy do praktycznego przewodnika po 5 najlepszych lodowiskach we Wrocławiu na sezon zimowy 2023/2024.