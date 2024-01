Prasówka z Redy 6.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Zmiany w urzędzie gminy Pruszcz Gdański. W związku z decyzją o odwołaniu poprzedniego wójta, Weroniki Chmielowiec, do pełnienia tej funkcji wyznaczono wieloletniego sołtysa wsi Radunica. Michał Nowak rozpoczął już pracę w urzędzie. Na stanowisko mianowała go wojewoda pomorska, Beata Rutkiewicz.

Za darmo na OLX: stojak na gitarę, smycz do kluczy, zestaw dupereli, gorset wyszczuplający, drzewa, słoma - to tylko niektóre rzeczy, jakie Polacy chcą oddać za darmo za pośrednictwem serwisu OLX. Niektóre są naprawdę zadziwiające. Ciekawe, czy te rzeczy znajdą nowych właścicieli? Zresztą zobaczcie sami w naszej galerii zdjęć.

Chodź „Akademia Pana Kleksa” w reżyserii Macieja Kawulskiego do regularnej dystrybucji trafi dopiero 5 stycznia, to już zdążyła podbić kina. Film o zaczarowanej szkole profesora Ambrożego Kleksa obejrzało do tej pory 438 000 widzów. Jest to rekordowy wynik na pokazach przedpremierowych w historii polskiego box office.