Prasówka z Redy 29.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Arka Gdynia - Wisła Kraków NA ŻYWO. Arka Gdynia zagra u siebie z Wisłą Kraków w piątek (8.03.2024) w meczu Fortuny 1. Ligi. To będzie starcie dwóch faworytów, a wynik będzie miał duże znaczenie dla sytuacji w tabeli. Gdzie oglądać mecz Arka Gdynia - Wisła Kraków w telewizji i internecie? Sprawdzaj wynik na żywo i online!

Policjanci wejherowskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę samochodu volkswagen. Okazało się, że mężczyzna jest pijany a do tego obowiązują go dwa aktualne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.