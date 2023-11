Prasówka z Redy 23.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Inelo z Grupy Eurowag na blisko 2 tysiącach kierowców zawodowych prawie 4/5 z nich w ostatnich 6 miesiącach zastanawiało się nad zmianą pracy. Powód?

Festiwal Miasto Słowa to wydarzenie, które towarzyszy Nagrodzie Literackiej Gdynia od wielu już lat i jest coroczną okazją by u schyłku lata porozmawiać o najważniejszych nowych książkach, ale też o tym co w nich siedzi, to jest o języku, problemach bieżących i palących, zapomnianych, a istotnych dylematach, czy o głosach, które często na co dzień są niesłyszane.