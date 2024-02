Prasówka z Redy 13.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Inspektor Dariusz Walichnowski został nowym komendantem wojewódzkim policji w Gdańsku. Zastąpił na tym stanowisku nadinspektora Andrzeja Łapińskiego.

WhatsApp to niezwykle popularny w skali światowej komunikator. Coraz więcej osób przekonuje się do używania go z powodu dodawanych do niego nowych funkcjonalności oraz ulepszeń. Okazuje się, że w przyszłości aplikacja doczeka się fundamentalnej zmiany, która może nie spodobać się każdemu. Zobacz, co zmienią nazwy użytkownika.