Prasówka Reda 9.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Redzie nie minęło Cię nic ważnego

Uroczystość Bożego Ciała to ważne w Kościele katolickim święto. Co właściwie obchodzimy tego dnia? Jakie są tradycje i obrzędy związane z Bożym Ciałem? Co oznacza Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa? Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o tym święcie!