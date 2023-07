Prasówka Reda 7.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Redzie nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Redzie.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.07, w Redzie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Szczere wyznanie matki Iwony Wieczorek. "Policja nigdy mi o czymś takim nie mówiła"”?

Prasówka Reda 7.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Szczere wyznanie matki Iwony Wieczorek. "Policja nigdy mi o czymś takim nie mówiła" Gdyby Iwona była w ciąży, to jestem przekonana, że powiedziałaby mi o tym - odpowiada Iwona Główczyńska, matka zaginionej Iwony Wieczorek, na słowa Marka Dyjasza, który w wywiadzie dla PAP.PL przedstawił swoją teorię dotyczącą tego, co mogło stać się 13 lat temu oraz przyczynach, dlaczego do dziś nie udało się znaleźć ciała.

📢 Arka Gdynia przegrała z Piastem Gliwice w drugim sparingu przed nowym sezonem. Żółto-niebiescy nadal trenują w Gniewinie Arka Gdynia przegrała 2:3 (1:2) z Piastem Gliwice w Gniewinie w drugim sparingu przed zbliżającym się, nowym sezonem w Fortuna 1. Lidze. Żółto-niebieskim udało się co prawda dwukrotnie trafić do siatki rywala, występującego w ekstraklasie, jednak sami stracili trzy gole.

📢 Gdańsk, jakiego nie znacie. 150-letni podziemny zbiornik wody z największym siedliskiem nietoperzy na Pomorzu. I labirynt szeptów To nieco nietypowa atrakcja Gdańska. Mowa o 150-letnim podziemnym zbiorniku wody Stara Orunia z największym siedliskiem nietoperzy na Pomorzu. W środku przenosimy się w inne czasy. Zbiornik można zwiedzać w ramach turystyczego Gdańskiego Szlaku Wodociągowego, który tworzą jeszcze -ponad 100-letni zbiornik wody Stary Sobieski z efektem echo oraz współczesny zbiornik wody Kazimierz.

Prasówka 7.07 Reda: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Redzie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Planujesz remont mieszkania w czasie wakacji? Pamiętaj o jednej rzeczy, jeśli chcesz, by sąsiedzi nadal mówili ci „dzień dobry” Sezon letni to idealny czas na zaplanowanie i zrobienie remontu w mieszkaniu. Pamiętajmy jednak, że wiercenie, stukanie czy skuwanie starych płytek generuje uciążliwy hałas. Zanim więc zabierzemy się za remont, warto uprzedzić o nim sąsiadów, którzy mieszkają obok nas i na innych piętrach. Podpowiadamy, jak poinformować o remoncie współmieszkańców, żeby ich do siebie nie zrazić.

📢 Kto liderem rynku nowych aut? Ponad 43 tys. sprzedanych samochodów osobowych w 2023 roku W pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku zarejestrowano w Polsce 43 824 samochodów osobowych Toyoty. To wynik lepszy o blisko 6 tys. egzemplarzy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Toyota ma 18,4% udziału w rynku (wzrost o 0,5 p.p.). Przewaga nad drugą w zestawieniu Skodą wzrosła do blisko 18 tys. zarejestrowanych aut. 📢 Faszerowane kotlety mielone z pieczarkami i serem. Poznaj prosty przepis na sycący obiad dla całej rodziny. Są idealnie soczyste i delikatne Mam dla ciebie sprawdzony przepis na pyszne kotlety mielone nadziewane farszem z pieczarek, cebulki i sera. To rewelacyjne danie na obiad, które z pewnością posmakuje każdemu. Kotlety są sycące, delikatne i dobrze doprawione. Ich przygotowanie nie jest bardzo trudne, trzeba jednak pamiętać, by dokładnie wyrobić mięso. Podpowiadam, jak krok po kroku to zrobić. Sprawdź i wypróbuj przepis na faszerowane kotlety mielone z pieczarkami i serem.

📢 Arka Gdynia sparuje i trenuje. Dziś jej przeciwnikiem w testmeczu Piast Gliwice. Ciężka praca żółto-niebieskich na zgrupowaniu w Gniewinie Pod okiem nowego trenera, Wojciecha Łobodzińskiego, na obiektach Hotelu Mistral Sport w Gniewinie, piłkarze Arki Gdynia przygotowują się od początku tygodnia do kolejnego sezonu w Fortuna 1. Lidze. Zajęcia na zgrupowaniu potrwają jeszcze do 12 lipca. 📢 36-latek spadł ze słupa energetycznego. Został przewieziony do szpitala Mężczyzna, który wspiął się na sam szczyt słupa energetycznego na Pogórzu w Gdyni, spadł z wysokości kilkunastu metrów. Nie wiadomo, czy miał zamiar z niego skoczyć, nie podał powodów wejścia na słup policji. Po upadku przytomny został przewieziony do szpitala. Groziło mu ogromne niebezpieczeństwo - szczególnie, że do Trójmiasta szybko zbliżała się burza. To ulewny deszcz i poślizgnięcie się ostatecznie mogło być powodem upadku.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN