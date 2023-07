Prasówka Reda 29.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Redzie nie minęło Cię nic ważnego

Kolejne sukcesy młodzieży z Powiatowego Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie i tym razem nie w dziedzinie sportu. Aż dwóch uczniów z popularnej "Samochodówki" uzyskało w tym roku najwyższy możliwy certyfikat z języka angielskiego na poziomie C2 Proficiency. Jak podkreśla nauczyciel z PZS nr 4 Łukasz Maj, "jest to poziom biegłości językowej native speakera, czyli taki, którego nie da się już przeskoczyć".

Policjanci z wejherowskiej drogówki otrzymali nowoczesny radiowóz do obsługi zdarzeń drogowych. Mobilne centrum będzie wykorzystywane do przeprowadzania kontroli stanu technicznego pojazdów osobowych, ciężarowych i autobusów.

Dzięki sprawnej akcji przeprowadzonej w nocy przez załogę SAR z Darłowa i wejherowskich chirurgów uratowano życie choremu z rozwarstwiającym się tętniakiem aorty. Pacjent został błyskawicznie przetransportowany śmigłowcem ze szpitala w Słupsku do szpitala w Wejherowie, gdzie specjaliści z oddziału kardiochirurgii wykonali natychmiastową operację. "Pacjent czuje się już dobrze" - informuje rzecznik prasowy Szpitali Pomorskich.

W tym roku wakacje nad morzem możliwe są w dwóch wariantach. Można pojechać na południe Europy, na kontynent lub na wyspy i tam spalić się albo od słońca albo od masywnych pożarów szalejących niemal wszędzie, albo wybrać się nad nasze polskie morze. Ta druga opcja jest oczywiście bardziej dla zamożnych lub tych, którzy cały rok odkładali na taką ekstrawagancje. W pierwszej wersji (tej tańszej, zagranicznej) w ramach atrakcji mamy chowanie się przez większość dnia w domkach lub hotelach przez żarem lejącym się z nieba, licząc, że nie wyłączą prądu, dzięki któremu działa klimatyzacja i że akurat nasza miejscówka nie zapłonie. W wersji krajowej atrakcję stanowi chowanie się przez większość dnia w domkach przed deszczem lejącym się z nieba. Kiedy akurat nie pada i jest tylko zimno, można podejść na plaże i obejrzeć sobie sinice - słowem: radości co niemiara!

Dla Polaków własne mieszkanie to wciąż najbezpieczniejsza lokata swoich oszczędności. Pokazują to wyraźnie najnowsze wyliczenia, według których aż 44 procent mieszkań zakupionych z rynku wtórnego to transakcje inwestycyjne. Kiedy Polacy mogą spodziewać się oczekiwanego zwrotu w zainwestowaną nieruchomość? Sprawdzamy.