Prasówka Reda 28.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Redzie nie minęło Cię nic ważnego

Przełom października i listopada to wyjątkowy czas. Na drogach panuje wzmożony ruch, a na cmentarzach gromadzą się tłumy ludzi. Tradycyjnie co roku, policja prowadzi akcję kontroli, tym razem o kryptonimie „Wszystkich Świętych”, (wcześniej nazywana „Znicz”). Drogi w tym okresie będą naszpikowane patrolami. Na co trzeba uważać, aby bezpieczne dotrzeć do celu i nie dostać mandatu? Ważne ubezpieczenie OC to podstawa.