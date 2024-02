Prasówka Reda 16.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Redzie nie minęło Cię nic ważnego

Które muzea Krakowa są tak dobre, że trzeba je zobaczyć właściwie obowiązkowo choć raz w życiu? Które są tak nietypowe, zaskakujące i unikalne, że nie ma podobnych w całej Polsce? Albo do którego muzeum najlepiej wybrać się z dziećmi? Podpowiadamy! Zajrzyjcie do naszego przewodnika po 17 najciekawszych muzeach Krakowa dla dorosłych i dzieci. Sprawdziliśmy też, kiedy wstęp do tych niezwykłych miejsc jest darmowy!