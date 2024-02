Prasówka Reda 15.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Redzie nie minęło Cię nic ważnego

Czeska marka Niceboy wprowadziła na rynek nowe urządzenia w walentynkowych wersjach kolorystycznych, dostępnych w przystępnych cenach. Różowo-złoty smartach Niceboy Watch 3 wyposażony w baterię 200 mAh, łączność Bluetooth 5 i ochronę IP67. Posiada on minimalistyczną metalową kopertę oraz wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości. Do sklepów trafiły również słuchawki Niceboy Hive Joy 3, posiadają one baterię o pojemności 300 mAh, pozwalająca na użytkowanie nawet do 33 godzin, wyposażone w Bluetooth 5.3, pozwalają łączyć się na odległość 10 metrów.