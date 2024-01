Prasówka 30.01.2024 Reda. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Redy

W ubiegłym roku do WIOŚ w Gdańsku, wpłynęło 1725 wniosków o podjęcie interwencji. To jest o 775 wniosków więcej niż w 2022 roku! Przedstawiamy podsumowanie działań WIOŚ w 2023 roku.

Zbliża się Tłusty czwartek. Z tej okazji wszyscy będziemy zajadać pyszne pączki i faworki ale to w tym roku czeka na nas jeszcze więcej atrakcji. Gdańskie ASP zaplanowało wyjątkowe wydarzenie artystyczne pod tajemniczą nazwą CUKEIRSYN. O co chodzi? Sprawdzamy!

