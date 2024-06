Prasówka 3.06.2024 Reda. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Redy

Sportowcy z różnych zakątków Polski przyjechali do Wdzydz, by wziąć udział w Festiwalu Biegów Polski Północnej i Aktywności Fizycznej. Zarówno zawodowcy jak i amatorzy mieli okazję, by sprawdzić się na różnych dystansach i spędzić fantastyczny czas w gronie miłośników sportu. Atrakcje przygotowano także najmłodszych.