Prasówka 13.09.2023 Reda. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Redy

Toksyczny związek potrafi skutecznie zamienić codzienność w męczarnie. Negatywnie wpływa na samopoczucie, a nawet zdrowie psychiczne. Zaburza codzienne funkcjonowanie relacji, ale też przekłada się bezpośrednio na emocje i reakcje ofiary. To niezwykle ważne, by umieć dostrzec toksyczne zachowanie i podjąć świadomą decyzję co do przyszłości znajomości. Przedstawiamy trzy kluczowe sygnały mówiące o tym, że możesz tkwić w związku z toksykiem.