Prasówka 10.08.2023 Reda. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Redy

Jeśli próby, które rozpocząć mają się już w przyszłym tygodniu, pójdą zgodnie z planem, być może już we wrześniu tego roku mieszkańcy Trójmiasta i kilkunastu innych gmin na Pomorzu będą mieli ponownie okazję korzystać, początkowo w formie testowej, z systemu roweru miejskiego, znanego pod nazwą Mevo 2.0. "Zgodnie z planem" to jednak w przypadku tego projektu kluczowe stwierdzenie. Warto bowiem pamiętać, że dotychczasowe dokonania samorządowców z Trójmiasta i okolic przy okazji wdrażania systemu roweru miejskiego to pasmo kompromitacji i niepowodzeń. W ostatnich latach mało co wychodziło im zgodnie z planem. Wypada tylko wierzyć, że tym razem się to zmieni.