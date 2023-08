Prasówka 1.08.2023 Reda. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Redy

"Wielki dzień małego Tczewa" - tak Trybuna Ludu zatytułowała swoją relację z lipca 1950 roku z masówki, która była krajowym podsumowaniem akcji likwidacji analfabetyzmu w Polsce. Impreza odbyła się na stadionie w Tczewie i oczywiście była wielkim propagandowym wydarzeniem. Walkę z analfabetyzmem w Polsce rozpoczęto w drugiej Rzeczpospolitej. Kontynuowano ją w PRL aż do lat 60.

Pasują do deserów, a niektórzy lubią je także w postaci dodatków na pizzy. Ananasy cieszą się wielką popularnością. Czy warto je jeść? Jakie są korzyści ze spożywania ananasów? Sprawdźcie!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Redzie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nie ulega wątpliwości, że lato to najlepszy czas na jedzenie owoców. Królują wtedy czereśnie, truskawki czy właśnie arbuzy. Te soczyste owoce kojarzą nam się z orzeźwieniem w upalne dni. Dlaczego warto jeść arbuzy? Sprawdź!

W sobotę (29.07) około godziny 19:00 policjanci odebrali zgłoszenie od pracowników wypożyczalni sprzętu wodnego, że na plaży w Jelitkowie mężczyzna z dzieckiem weszli do wody na desce SUP i do chwili zamknięcia wypożyczalni nie wrócili po pozostawione na plaży rzeczy. Poszukiwania trwały cały weekend. W poniedziałek 31 lipca zaginiony sam zgłosił się na policję.