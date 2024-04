Oto wyniki wyborów 2024 do rady gminy i na wójta w gm. Szemud

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Mamy już oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Jak głosowali mieszkańcy? Przedstawiamy oficjalne wyniki PKW.

Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 1

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA KALKOWSKIEGO „RAZEM”: BRZESKA Monika Marta: pozycja 14 : 52,43% (194 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DOŁKOWSKIEGO CZAS NA ZMIANĘ!: MEJER Wiesław Łukasz: pozycja 15 : 47,57% (176 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 2

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA SZEMUD: MARSZAŁA Angelika Marzena: pozycja 13 : 16,83% (103 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA KALKOWSKIEGO „RAZEM”: CZARNOWSKI Ireneusz: pozycja 14 : 59,64% (365 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DOŁKOWSKIEGO CZAS NA ZMIANĘ!: TUŁODZIECKA Mirosława Elżbieta: pozycja 15 : 23,53% (144 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 3

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA SZEMUD: BRUCHMANN-LESNER Sylwia Katarzyna: pozycja 13 : 28,37% (103 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA KALKOWSKIEGO „RAZEM”: NOWICKI Wojciech Edmund: pozycja 14 : 31,68% (115 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DOŁKOWSKIEGO CZAS NA ZMIANĘ!: KOWALEWSKI Ireneusz Brunon: pozycja 15 : 39,94% (145 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 4

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA SZEMUD: KRUPICKI Damian Łukasz: pozycja 13 : 13,95% (54 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA KALKOWSKIEGO „RAZEM”: BARANOWSKA Beata Danuta: pozycja 14 : 29,2% (113 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DOŁKOWSKIEGO CZAS NA ZMIANĘ!: SIKORA Leszek Henryk: pozycja 15 : 56,85% (220 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI BUBACZ DAMY RADĘ: LIDZBARSKI Jakub Szymon: pozycja 12 : 18,07% (90 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA SZEMUD: KUBERNA Janina Justyna: pozycja 13 : 18,88% (94 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA KALKOWSKIEGO „RAZEM”: POLASZEK Wincenty Antoni: pozycja 14 : 30,32% (151 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DOŁKOWSKIEGO CZAS NA ZMIANĘ!: WALDOWSKI Marek Jarosław: pozycja 15 : 32,73% (163 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI BUBACZ DAMY RADĘ: KOŁODZIEJCZAK Sylwia Agnieszka: pozycja 12 : 7,84% (38 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA SZEMUD: GRUBA Hanna Sylwia: pozycja 13 : 37,94% (184 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA KALKOWSKIEGO „RAZEM”: KOSTUCH Ryszard Antoni: pozycja 14 : 25,15% (122 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DOŁKOWSKIEGO CZAS NA ZMIANĘ!: BIZEWSKA Grażyna: pozycja 15 : 29,07% (141 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI BUBACZ DAMY RADĘ: FORMELA Julia Wiktoria: pozycja 12 : 9,41% (43 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA SZEMUD: LANGA Jarosław Tomasz: pozycja 13 : 29,1% (133 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA KALKOWSKIEGO „RAZEM”: ZIELECKI Tomasz Paweł: pozycja 14 : 36,76% (168 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DOŁKOWSKIEGO CZAS NA ZMIANĘ!: POKRYFKA Henryk Edmund: pozycja 15 : 24,73% (113 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 8

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI BUBACZ DAMY RADĘ: SKRZYŃSKI Michał: pozycja 12 : 9,74% (64 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA KALKOWSKIEGO „RAZEM”: PYŻ Dariusz Grzegorz: pozycja 14 : 55,4% (364 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DOŁKOWSKIEGO CZAS NA ZMIANĘ!: PIETRZNIAK Agata: pozycja 15 : 34,86% (229 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 9

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA KALKOWSKIEGO „RAZEM”: HOPPA Witold Władysław: pozycja 14 : 61,69% (467 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DOŁKOWSKIEGO CZAS NA ZMIANĘ!: DOŁKOWSKI Paweł Radosław: pozycja 15 : 38,31% (290 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI BUBACZ DAMY RADĘ: POLITO Janusz Klemens: pozycja 12 : 9,52% (55 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA KALKOWSKIEGO „RAZEM”: STĘPKA Maciej Artur: pozycja 14 : 45,85% (265 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DOŁKOWSKIEGO CZAS NA ZMIANĘ!: MARSZELEWSKA Eliza Agnieszka: pozycja 15 : 44,64% (258 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 11

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI BUBACZ DAMY RADĘ: GŁODOWSKI Paweł Marcin: pozycja 12 : 33,91% (274 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA KALKOWSKIEGO „RAZEM”: SKIBA Sławomir Paweł: pozycja 14 : 32,3% (261 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DOŁKOWSKIEGO CZAS NA ZMIANĘ!: ŁYSKO Anna Barbara: pozycja 15 : 33,79% (273 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 12

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI BUBACZ DAMY RADĘ: CIEMNY Dorota Izabela: pozycja 12 : 8,2% (57 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA SZEMUD: HAASE Grzegorz Brunon: pozycja 13 : 45,47% (316 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA KALKOWSKIEGO „RAZEM”: ŻÓRAWSKA Katarzyna Diana: pozycja 14 : 28,06% (195 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DOŁKOWSKIEGO CZAS NA ZMIANĘ!: ROSINKE Paweł Antoni: pozycja 15 : 18,27% (127 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 13

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI BUBACZ DAMY RADĘ: GAFFKE Daniel: pozycja 12 : 31,55% (189 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA SZEMUD: GALIŃSKI Łukasz: pozycja 13 : 18,53% (111 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA KALKOWSKIEGO „RAZEM”: PERZ Aleksandra: pozycja 14 : 27,55% (165 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DOŁKOWSKIEGO CZAS NA ZMIANĘ!: DAMPS Marcin Zbigniew: pozycja 15 : 22,37% (134 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 14

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI BUBACZ DAMY RADĘ: BUBACZ Agnieszka Ewelina: pozycja 12 : 69,8% (587 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA KALKOWSKIEGO „RAZEM”: MACH Kazimierz Władysław: pozycja 14 : 30,2% (254 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 15

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI BUBACZ DAMY RADĘ: MARKOWSKI Jacek Zygfryd: pozycja 12 : 29,74% (149 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA KALKOWSKIEGO „RAZEM”: NAWROCKI Jacek Dariusz: pozycja 14 : 20,96% (105 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DOŁKOWSKIEGO CZAS NA ZMIANĘ!: PRZYBOJEWSKA-ANTOSIK Wioleta: pozycja 15 : 49,3% (247 głosów)



Kto może kandydować na wójta w wyborach samorządowych?

Na wójta może kandydować obywatel Polski, który ma prawo wybierania w tych wyborach oraz który najpóźniej w dniu głosowania ma ukończony 25. rok życia. Ponadto warto wiedzieć, że taka osoba nie ma obowiązku stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje

Jak wyglądają wybory na wójta?

Aby wygrać wybory, kandydat musi zebrać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli tak się nie stanie, to organizuje się drugą turę wyborów. Dzieje się to czternastego dnia po pierwszym głosowaniu.

Druga tura przebiega w ten sposób, że głos oddaje się na jednego z dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zebrali największą liczbę głosów. Może jednak wystąpić okoliczność, że więcej niż dwóch kandydatów zdobędzie liczbę głosów uprawniających do kandydowania w drugiej turze. W tego typu sytuacji o dopuszczeniu kandydata do wyborów w drugiej turze rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większe poparcie. Natomiast jeśli liczba tych obwodów byłaby wciąż równa, to o podjęciu decyzji rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą.

W drugiej turze wyborów wygrywa kandydat, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów. Tutaj też może wystąpić sytuacja, że kandydaci zbiorą taką samą ilość głosów. W tym wypadku wygranym zostaje ta osoba, która otrzymała więcej głosów w większej liczbie obwodów głosowania niż drugi kandydat.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.