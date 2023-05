Najlepsze lodziarnie w Redzie. Sprawdź adresy w maju 2023

Jakie były pierwsze lody?

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach wspominano o deserach z owoców, lodu i mleka. Tym wymyślnym rarytasem mogli się delektować także wybrane osoby zamieszkujące starożytny Rzym i Grecję. Z powodu konieczności transportu lodu z wysokich partii górskich były unikatowym posiłkiem w formie współczesnego sorbetu.

W XVI wieku odkryto, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z solą i lodem zostanie on zamrożony i tak powstaną lody. Pierwsza lodziarnia pod nazwą Cafe Procope została otwarta we Francji w 1686 roku.

W naszym kraju szerszą popularność lody zyskały w dwudziestoleciu międzywojennym. Były one sprzedawane z wózków na ulicach Krakowa, Warszawy, Lwowa pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Powstawały także pierwsze lodziarnie, które przyciągały tłumy klientów.

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na dużą skalę. Lodziarze Przyrządzali je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Serwowane były w waflach lub andrutach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Redzie powstawały w centrum i przy najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody dostać można było jedynie latem, dlatego był to deser, na który czekano przez cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.