Gdzie możesz zjeść dobre lody w Redzie? Sprawdź adresy w sierpniu 2023

Jakie były pierwsze lody?

Pierwsze informacje o deserach zrobionych z mleka, owoców i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. Tym wymyślnym rarytasem zajadali się też wybrańcy zamieszkujący starożytną Grecję i Rzym. Był to posiłek unikatowy i przysparzający trudności w wykonaniu z powodu konieczności transportu lodu z wysokich partii górskich.

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z solą i lodem zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia pod nazwą Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.

W Polsce pisano o sorbetach już w wieku XVII. Pierwszy raz przepis na zmrożony deser umieszczono w książce kucharskiej w 1783 roku. Wówczas przysmak ten był obecny jedynie na dworze królewskim, a następnie na szlacheckich stołach.

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na szerszą skalę. Lodziarze kręcili je w maszynkach. Były podawane w waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Redzie otwierano w centrum i przy najpopularniejszych ulicach. Lody dostępne były jedynie latem, dlatego też był to deser, na który czekano przez cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.