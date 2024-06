Czynne kąpieliska w Redzie i okolicy (18.06). Gdzie dziś warto się wybrać?

Co to są kąpieliska?

Pamiętaj, że nie każde miejsce, gdzie chodzi sie pływać, ma status kąpieliska. Oficjalne kąpieliska są miejscami bezpiecznymi. Próbki wody regularnie trafiają do laboratorium na badania, natomiast na miejscu sa ratownicy wodni. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Redzie.

Kąpielisko: Rewa od strony Zatoki Puckiej

Kąpielisko: Rewa od strony Zatoki Gdańskiej

Kąpielisko: Gdynia Babie Doły

Kąpielisko: Puck plaża po wschodniej stronie części falochronu portu jachtowego na Zatoce Puckiej

Kąpielisko: Gdynia Śródmieście

Kąpielisko: Gdynia Redłowo

Kąpielisko: Jezioro Wysoka – Wycztok

Kąpielisko: Gdynia Orłowo

Kąpielisko: 🚩Chałupy wejście na plażę nr 21

Kąpielisko: 🚩Władysławowo wejście na plażę nr 3 odcinek Półwysep Helski

Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.